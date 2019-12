Λίλαρντ - ΜακΚόλουμ: Έγραψαν ιστορία με την 30άρα! (pic)

Είναι οι ηγέτες των Μπλέιζερς και κάνουν ότι μπορούν για να οδηγήσουν σε επιτυχίες την ομάδα.

Οι Λίλαρντ και ΜακΚόλουμ κατάφεραν να πετύχουν 2η σερί 30άρα για 2η φορά στην καριέρα τους και έτσι έγραψαν ιστορία.

Το μοναδικό δίδυμο που το είχε κάνει πριν από αυτούς ήταν οι Ουίκς και Πέτρι τη σεζόν 1972-73.

Damian Lillard and CJ McCollum have each scored 30 points in consecutive games for the 2nd time in their careers.

The only other Blazers pair did so before that: Geoff Petrie and Sidney Wicks in 1972-73.

(h/t @EliasSports) pic.twitter.com/eRLKaxvDbs

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 21, 2019