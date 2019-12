Λοβ για Μοράντ: «Παραλίγο να μου τελειώσει την καριέρα» (pic & vid)

Στο παιχνίδι των Γκρίζλις με τους Καβαλίερς θα γινόταν το κάρφωμα της σεζόν, αν ο Μοράντ κατάφερνε τελικά να σκοράρει. Ο πιτσιρικάς προσπάθησε να πηδήξει πάνω από το κεφάλι του Λοβ και ευτυχώς για τον δεύτερο δεν το πέτυχε.

Μετά το τέλος του αγώνα και ο έμπειρος άσος του Κλίβελαντ κατάλαβε τι θα γινόταν γι' αυτό και έκανε ανάρτηση στο twitter, ότι παραλίγο να του τελειώσει την καριέρα με αυτό που προσπάθησε. Ενώ, σε δηλώσεις του μετά ο Λοβ ανέφερε πως τον είδε να πηδάει πάνω από το κεφάλι του και ότι είναι χαρούμενος που ο πιτσιρικάς έχασε τελικά αυτό το κάρφωμα.

"In the past we had done $100 a charge. ... That $100 isn't worth it at this point."@kevinlove talked about the Ja Morant play postgame pic.twitter.com/ZaXF3FyngF

— SportsCenter (@SportsCenter) December 21, 2019