Πιτσιρικάς με σύνδρομο Down βάζει καλάθι στον Ντόντσιτς και πανηγυρίζει με... κρύο αίμα! (vid)

Ο Ντόντσιτς μπορεί να μην αγωνίστηκε κόντρα στους Σίξερς, αλλά βρέθηκε μαζί με την ομάδα και είχε την ευκαιρία να έχει επαφή με οπαδούς στο Ντάλας. Εκείνο το περιστατικό που «έκλεψε» την παράσταση είναι που έπαιξε με έναν οπαδό με σύνδρομο Down και εκείνος έδειξε πως το... έχει, αφού σκόραρε μπροστά στον Σλοβένο.

Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι το χάρηκε με την ψυχή του και πανηγύρισε όπως ο Λούκα Ντόντσιτς, δείχνοντας τις φλέβες του, θέλοντας να δηλώσει πως έχει κρύο αίμα, με το κοινό να αποθεώνει και τον Λούκα να το απολαμβάνει.

Luka gave this Sixers fan props after the fan hit a shot in front of him and did the ice in my veins celebration

