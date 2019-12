Ο Λέοναρντ «έκλεψε» το ριμπάουντ του Μπάτλερ και δεν το μετάνιωσε καθόλου! (pic & vid)

Μυθικό σκηνικό στο παιχνίδι των Χιτ με τους Νικς και μεταξύ του Λέοναρντ και του Μπάτλερ. Ο ηγέτης του Μαϊάμι πήδηξε μόνος τους για το ριμπάουντ, αλλά δεν το έπιασε καλά για να έρθει ο συμπαίκτης του και να το πάρει εκείνος, μέσα από τα χέρια του. Ο Μπάτλερ τον κοίταξε άγρια, ενώ ο Λέοναρντ το ευχαριστήθηκε με την ψυχή του.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού το... τρολάρισμα πήγε σε άλλο επίπεδο, αφού ο Μέιερς έβαλε στο twitter γράμμα του συμπαίκτη του στον Άγιο Βασίλη, το οποίο ζητάει το... δικό του ριμπάουντ.

Jimmy gave Meyers Leonard the stink eye after he stole his rebound pic.twitter.com/XxmdSZ9GSn

— ESPN (@espn) December 21, 2019