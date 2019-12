Ο Στίβενς προκάλεσε το κοινό και ο Τάκο Φολ αποθεώθηκε στην Βοστόνη! (vids)

Είναι γνωστό πως ο Τάκο Φολ είναι ιδιαίτερα αγαπητός στην Βοστόνη και κάθε φορά που πατά παρκέ δέχεται αυτή την αγάπη. Ο προπονητής των Σέλιτκς, Μπραντ Στίβενς, άρχισε να κάνει νόημα στον κόσμο ότι είναι ήρθε η... ώρα και φώναξε τον νεαρό... γίγαντα να μπει στο παιχνίδι κόντρα στους Πίστονς.

Στο γήπεδο επικράτησε χαμός με αποθέωση και ο νεαρός τελείωσε το παιχνίδι με 5 πόντους και 2 ριμπάουντ στα 5 λεπτά που πρόλαβε να παίξει.

Brad Stevens getting the Boston crowd hyped before calling Tacko Fall to check in is awesome

Tacko Fall checks in at TD Garden for the first time in the regular season to a standing ovation pic.twitter.com/lgL07t7qH5

— ESPN (@espn) December 21, 2019