Φαινόμενο είσαι όταν το μυαλό ξεπερνά το (εκπληκτικό) σώμα!

Πόσες φορές, μα πόσες φορές έχω νιώσει αυτό το συναίσθημα: να χτυπάει το ξυπνητήρι στο κινητό για να σηκωθώ μέσα στα άγρια χαράματα, για ένα ματς του ΝΒΑ και για λίγα δευτερόλεπτα να παλεύω με το αν θα το σταματήσω και θα γυρίσω πλευρό ή με το αν θα βρω τη δύναμη να κάνω το αντίθετο! Με ποσοστό επιτυχίας 100% συμβαίνει πάντα το δεύτερο!

Μη νομίζετε ότι βλέπω όλα τα ματς των Μπακς ζωντανά - σε αυτή την περίπτωση δεν θα ήμουν άνθρωπος, αλλά βρυκόλακας - αλλά τα σημαντικά, όπως το χθεσινό με τους Λέϊκερς δεν τα χάνω με τίποτε! Που θέλω να καταλήξω με αυτή την εισαγωγή;

Στο ότι πάντα, ανεξαρτήτως ήττας ή νίκης των Μπακς, όσο βαρύς κι ασήκωτος αισθάνομαι στα πρώτα πέντε λεπτά, άλλο τόσο ευλογημένος αισθάνομαι μόλις βγει ο ήλιος, που εδώ και επτά χρόνια παρακολουθώ στενά (και ενίοτε από κοντά χάρη στις αποστολές του gazzetta.gr), αυτό τον παλίκαρο από τα Σεπόλια και του Ζωγράφου να ξεπερνάει συνεχώς τα όρια του και να αφήνει πάντα την ψυχή του στο γήπεδο!

Πάμε στο προκείμενο τώρα και στο showdown που περίμεναν πως και πως όλοι οι απανταχού μπασκετόφιλοι της υφηλίου και που η πλειοψηφία των ειδικών έκρινε ότι θα λήξει με νίκη των «λιμνανθρώπων»! Με βάση πάντα τη λογική ότι «τρομερός ο Γιάννης, αλλά μόνος του δεν μπορεί να τα βάλει με την δυναμική που δίνουν στους Λέϊκερς, ο ΛεΜπρόν Τζέϊμς μαζί με τον Άντονι Ντέϊβις», όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Σκότι Πίπεν στην καθημερινη τηλεοπτική εκπομπή του ESPN, "The Jump"!

Μαζί με τον παλαίμαχο ρολίστα και πρωταθλητή του ΝΒΑ με τους Σέλτικς, Κέντρικ Πέρκινς, πάντως και οι δύο συμφώνησαν ότι ο "Greek Freak" είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στον οργανισμό του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ, όχι μόνο για το σήμερα αλλά για τα επόμενα 10 και βάλε χρόνια.

Βλέπετε, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Το τι κάνει δηλαδή μέσα στο παρκέ, το πως δουλεύει και το πόσο βελτιώνεται από χρονιά σε χρονιά. Ούτε το πόσο έχει μεταμορφώσει μία ομάδα, που πριν από μερικά χρόνια αποτελούσε έναν από τους πλέον απαγορευτικούς προορισμούς για τους NBAers...

Είναι ότι όλο αυτό συνοδεύεται από έναν σπάνιο (στα δεδομένα της αμερικανικής αλαζονείας) χαρακτήρα για το επίπεδο των superstars στο οποίο ανήκει κι από έναν μοναδικό τρόπο και αντικομφορμιστικό λόγο στο να ορίζει όλα όσα εκπληκτικά συμβαίνουν στη ζωή του!

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς; Τον συγκινητικό λόγο στην τελετή απονομής του βραβείο για το MVP της περυσινής χρονιάς ή τον τρόπο με τον οποίο αποκρούει τις ερωτήσεις γύρω από τον τίτλο του καλύτερου παίκτη του κόσμου, δίνοντας έμφαση στο ότι η ομάδα του απέτυχε, οπότε δεν έχει την ίδια αξία που θα είχε αν ήταν πρωταθλητής.

Τις τελευταίες ώρες πριν το τζάμπολ, η δήλωση που έκανε αίσθηση στην Αμερική ήταν ότι ο «ο ΛεΜπρόν είναι κάτι σαν... εξωγήινος και ότι θα ήταν πολύ σημαντικό για μένα να μπορώ στα 35 μου, να έχω την ίδια επιρροή που έχει εκείνος στο άθλημα σ' αυτή την ηλικία!». Τάδε έφη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (1ος στην αξιολόγηση με βάση το Player Efficiency Rate) δύο μέρες πριν την μάχη με τους πρωτοπόρους στην Δύση, που για πολλούς ήταν ένα ματς που θα έδειχνε πόσο η ομάδα του super ενός, μπορεί να κοντράρει την παρέα του "King James" (6ος στο PER) και του AD (4ος)!

Ξέρετε, ο Giannis όπως πλέον τον γράφουν και τον αποκαλούν στην Αμερική, τρελαίνεται γι' αυτά τα ματς. Ειδικά τα δύο τελευταία με τους Μάβερικς (πραγματικά στενοχωρήθηκε που δεν έπαιξε ο Ντόντσιτς) και τους Λέικερς, τα είχε κυκλώσει από την αρχή της χρονιάς. Ως άκρως ανταγωνιστικός που είναι, έχει έξτρα κίνητρο όταν παίζει με τους καλύτερους. Κι αυτό συνήθως του βγάζει τον καλύτερό του εαυτό.

Και το χθεσινό παιχνίδι δεν είχε μόνο την μπασκετική ανάγνωση, με όσες παραμέτρους μπορεί να βρει κανείς. Ήταν ένα ιστορικό ματς για την οικογένειά του! Γιατί πολύ απλά, τα τρία (Γιάννης, Θανάσης για τους Μπακς και Κώστας για τους Λέϊκερς) από τα τέσσερα αδέρφια ήταν στο ίδιο γήπεδο συμπαίκτες και αντίπαλοι στο παρκέ και η συγκινημένη Βερόνικα με τον Άλεξ ήταν στις κερκίδες.

Μόνο ο Τσαρλς έλειπε! Εκεί που είναι, όμως, θα ήταν ευτυχισμένος! Με το γνωστό διάπλατο χαμόγελό του, ζωγραφισμένο στα χείλη, είμαι σίγουρος ότι θα έκλεινε το μάτι στην ευτυχή συγκυρία της στιγμής! Ο ίδιος άλλωστε, δεν ξέφυγε ποτέ - δημοσίως τουλάχιστον - από τα όρια του λογικού της αντίδρασης σε όλα όσα αδιανόητα είχε πετύχει ο γιος του, όσο ζούσε.

Με μία φόρμα πάντα, περίμενε πάντα την επόμενη μικρή απόλαυση της ημέρας: το τσιγαράκι του, την μπυρίτσα του και την κουβεντούλα με την γυναίκα του και λίγους φίλους πριν γυρίσει σπίτι παρέα με όλη την φαμίλια. Όπως ακριβώς ο 25χρονος ηγέτης των Μπακς, που πλέον δεν ξέρει τι έχει αλλά και τι θα έχει σε λίγα χρόνια και κυκλοφορεί πάντα με φόρμες, δεν έχει κάνει ποτέ επίδειξη πλούτου και είναι η επιτομή του πιστού ανθρώπου απέναντι στους ανθρώπους που αγαπά!

Κυρίως όμως, δεν τρελαίνεται για όλα όσα ασύλληπτα κάνει μέσα στις τέσσερις γραμμές και τα οποία συχνά-πυκνά ξεπερνούν τα νορμάλ όρια και αναγκαστικά, ανεβάζουν συνεχώς τον πήχη! Και εδώ τίθεται το ερώτημα σχετικά με το που θα φτάσει αυτό το παιδί...

Πλέον, με το μυαλό που κουβαλάει ο Έλληνας point-forward, την συγκρότηση και τη συγκέντρωση που έχει, είμαι πλέον σίγουρος ότι δεν θα κατακτήσει απλά αρκετά πρωταθλήματα, αλλά σε 20 χρόνια από τώρα δεν θα πιστεύουμε κι εμείς που θα έχει φτάσει. Kαι δεν μιλάω για το Hall of Fame...

Για το τέλος, άφησα τα αγωνιστικά. Τι έκανε λοιπόν ο Γιάννης χθες;

Πρώτον, ρεκόρ καριέρας σε εύστοχα τρίποντα (5/8), αναγκάζοντας τον ΛεΜπρόν να του βγάλει το καπέλο στις δηλώσεις του, πετυχαίνοντας τουλάχιστον από τα 8 μέτρα κι ένα υπό πίεση και αποδεικνύοντας ότι πλέον το μακρινό του σουτ δεν αποτελεί αδυναμία.

Δεύτερον, με εκπληκτική απόδοση στο πρώτο μέρος βοήθησε τους Μπακς να ξεφύγουν με +21.

Τρίτον, αν και φορτωμένος με 4 φάουλ, «καθάρισε» το ματς στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου (όταν οι Λέϊκερς είχαν μειώσει σε 89-81), σκοράροντας τους 9 από τους 14 πρώτους πόντους του Μιλγουόκι (μαζί με μία ασίστ στο τρίποντο του Μίντλετον), πηγαίνοντας την διαφορά και πάλι σε διψήφιο νούμερο (103-88).

Τέταρτον, οδήγησε τους Μπακς στην επιστροφή στις νίκες αλλά και στην κορυφή της κατάταξης του ΝΒΑ με το καλύτερο ρεκόρ (25-4), σε μία βραδιά που οι Λέϊκερς πήραν 57 πόντους, 22 ριμπάουντ και 16 ασίστ από το δίδυμο ΛεΜπρον-Άντονι Ντέϊβις, ενώ ο πάγκος των «ελαφιών» νίκησε κατά κράτος τους αντιπάλους με 34-4!

Πέμπτον και σημαντικότερον, μετά απ' όλα αυτά, στις καθιερωμένες δηλώσεις του στους ρεπόρτερ μετά το ματς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε πόσο διαφέρει από τον τυπικό superstar του ΝΒΑ, χρησιμοποιώντας τις αγαπημένες του προτάσεις: "team effort from start to finish" (ομαδική δουλειά από την αρχή ως το τέλος), "focus to be better in every single game" (συγκέντρωση για να γίνομαι καλύτερος σε κάθε παιχνίδι), "I will keep shooting because that's my team wants me to do" (θα συνεχίσω να σουτάρω γιατί αυτό θέλει η ομάδα μου) και για το τέλος το καλύτερο:

"The most important thing is to stay humble, after all that is going on" (το σημαντικότερο πράγμα είναι να μένεις ταπεινός, μετά από όλα όσα συμβαίνουν). Γιατί όπως είπε στη συνέχεια: «Η οικογένειά μου κι εγώ σκεφτόμαστε συχνά ότι κανονικά, δεν θα έπρεπε να ήμουν εδώ που έχω φτάσει, οπότε κρατάω την ευλογία που αισθάνομαι κάθε μέρα και την χαρά, όχι της νίκης, αλλά της συνεχούς βελτίωσης! Γιατί όλα αυτά τα σουτ που έβαλε σήμερα (σ.σ. χθες), τα σούταρα και στο παρελθόν. Απλά η διαφορά ήταν τότε δεν έμπαιναν και τώρα μπαίνουν! Αυτή η χαρά είναι που κάνει να συνεχίζω με μεγαλύτερη όρεξη!»

Σκέφτεστε καλύτερο επίλογο;