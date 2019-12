ΛεΜπρον και Ντέιβις έσπευσαν να «υποκλιθούν» στον Γιάννη! (vid)

Οι Μπακς κατάφεραν και νίκησαν τους Λέικερς στο Μιλγουόκι, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι εκπληκτικός και να κάνει μεγάλο παιχνίδι.

Οι δύο σταρ των Λέικερς, μετά το τέλος του παιχνιδιού, έσπευσαν να αγκαλιάσουν τον Έλληνα σταρ και να του δώσουν τα συγχαρητήρια τους, για την εμφάνιση του, με τον Άντονι Ντέιβις να μένει λίγο παραπάνω και να λέει μερικά λόγια στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς στην συνέντευξη του, μετά το τέλος, δεν δίστασε με μια κίνηση να υποκλιθεί στον «Greek Freak», αφού... έβγαλε το καπέλο στα όσα κάνει ο σταρ των «Ελαφιών» μέσα στο παρκέ.

LeBron and AD show respect to Giannis after the Bucks win pic.twitter.com/uIf81Y0FW4

