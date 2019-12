Οι Μπακς την... λένε στους Λέικερς για τα μεγάλα λόγια τους στην preseason! (pic)

Οι Μπακς πήραν μεγάλη νίκη κόντρα στους Λέικερς και η χαρά τους ήταν δύσκολο να κρυφτεί. Έτσι βρήκαν την ευκαιρία να... πειράξουν λίγο τους αντιπάλους τους και το έκαναν με μια δημοσίευση τους από την preseason. Είχαν κερδίσει τους Ουόριορς και έγραψαν στο twitter τους ότι αυτό είναι μια προειδοποίηση για την σεζόν.

Τα «Ελάφια» πήγαν στο Λος Άντζελες, απέδειξαν ότι είναι η καλύτερη ομάδα στο ΝΒΑ, αυτή την στιγμή, έχουν το καλύτερο ρεκόρ και έβαλαν αυτή την ανάρτηση απαντώντας: «Αυτό ήταν μόνο για την preseason σωστά; Για έναν φίλο ρωτάμε», απολαμβάνοντας την μεγάλη νίκη τους.

Was this just for preseason?

Asking for a friend. pic.twitter.com/JgRVg4itWe

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 20, 2019