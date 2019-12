Το νέο signature shoe του Ράσελ Ουέστμπρουκ κυκλοφόρησε και ο ίδιος δεν έχασε την ευκαιρία να το δείξει στην κάμερα, στο παιχνίδι με τους Κλίπερς.

Ο γκαρντ των Ρόκετς φόρεσε τα «Jordan Why Not? ZER0.3», τα οποία είναι άκρως εντυπωσιακά και πολύχρωμα.

Russell Westbrook takes the floor in the Jordan Why Not? ZER0.3 for the first time! #NBAKicks #OneMission pic.twitter.com/QS1JdDXjql — NBA KICKS (@NBAKicks) December 20, 2019

You don't want to miss the 4th! Rockets 90 | Clippers 87 pic.twitter.com/cOj6qqUE71 — Houston Rockets (@HoustonRockets) December 20, 2019