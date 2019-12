Αντετοκούνμπο:«Δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ...» (vid)

Ο σταρ του Μιλγουόκι ήταν εκπληκτικός κόντρα στους Λέικερς και οδήγησε την ομάδα του στην νίκη με 111-104. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ρεκόρ στα τρίποντα με πέντε εύστοχες προσπάθειες, συνολικά είχε 34 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ οι Μπακς πλέον έχουν το καλύτερο ρεκόρ στην λίγκα με 25-4.

Η ημέρα ήταν ιδιαίτερη έτσι και αλλιώς για την οικογένεια του Γιάννη, αφού βρέθηκε με τα δύο αδέλφια του και η συγκίνηση ήταν μεγάλη, κάτι που φάνηκε και από τις δηλώσεις του MVP.

«Νομίζω το πιο σημαντικό είναι να μείνει ταπεινός. Είναι δύσκολο να κερδίσεις τον τίτλο του MVP και 60 παιχνίδια. Νιώθεις... ΟΚ τι άλλο; Αλλά στο τέλος της ημέρας, συνειδητοποιώ και η οικογένεια μου ότι δεν πρέπει να είμαι εδώ.

Δεν ήμουν Νο.1 πικ (όπως ο Ντέιβις και ο ΛεΜπρον) ήταν. Δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ. Δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίσω τα δύο αυτά... κτήνη, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και χαρούμενος που έχω περάσει όλη αυτή την διαδικασία και πάντα μπορώ να γίνω καλύτερος, να κάνω το καλύτερο για την ομάδα μου και αυτό μου δίνει χαρά».

Ενώ για τα σουτ του συνέχισε:

«Θα συνεχίσω να σουτάρω. Δεν με πειράζει αν θα μπει ένα, δύο ή πέντε, απλά θέλω να γίνω καλύτερος. Και θέλω να συνεχίσω να γίνομαι καλύτερος και να συνεχίσω να δουλεύω στο παιχνίδι μου και θα υπάρξουν βράδια που δεν θα πετύχω κανέναν και θα υπάρξουν βράδια που θα βάλω πέντε, αλλά πρέπει να συνεχίσω να σουτάρω, γιατί αυτό θέλει η ομάδα μου να κάνω».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στον Ντέιβις, που είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς της λίγκας, σκόραρε 14 πόντους, που είναι το δεύτερο περισσότερο που έχει πετύχει κάποιος, ενώ στο τέλος σχολίασε.

«Το να κερδίζεις παιχνίδια, είναι το ένα, αλλά να συνεχίζεις να βελτιώνεσαι και να βλέπεις αποτελέσματα είναι άλλο. Όλα τα σουτ που έκανε σήμερα, το να τα βλέπω να πάνε μέσα μου δίνει χαρά. Αυτό με κάνει να θέλω να δουλέψω άλλα κομμάτια του παιχνιδιού μου. Αυτό με γεμίζει χαρά».

"I wasn't the #1 pick. AD was. Lebron was. I wasn't supposed to be here. I'm just happy that I'm here, going through the process and I always want to be better." pic.twitter.com/1dUvn5i1yr

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 20, 2019