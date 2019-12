Ακόμα ένα ρεκόρ για τον ΛεΜπρόν! Ο «βασιλιάς» κατάφερε να ξεπεράσει τον Γκάρι Πέιτον στη λίστα με τους κορυφαίους πασέρ στην ιστορία του ΝΒΑ. Ο Τζέιμς, έφτασε τις 8.967 ασίστ, ξεπερνώντας τον Πέιτον στους 8.966 και πλέον έχει μπροστά του στην 8η θέση τον Αιζάια Τόμας που έχει 9.061 ασίστ.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 9th on the all-time ASSISTS list! #LakeShow pic.twitter.com/ae2IL1w7Fv

— NBA (@NBA) December 20, 2019