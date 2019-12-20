Μπακς - Λέικερς: Το έβαλε από το... σπίτι του ο Γιάννης! (vid)

Απίθανα ζεστός από το τρίποντο είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σημειώνοντας ένα από πάρα πολύ μακριά!
"Are you kidding me?"
No, he's been doing this. pic.twitter.com/Padio8FOxI
— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 20, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0vs
ΠΑΟΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 88vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 81vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛAΝΟ 78vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 71
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 55vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 0vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -vs
ΡΟΜΑ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
LIVE
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 56vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 52
LIVE
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 45vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 26
LIVE
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 18vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 21
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ζεστός απέναντι στους Λέικερς και το δείχνει, βάζοντας τρίποντα απ' όπου θέλει!!!
Απίθανα ζεστός από το τρίποντο είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σημειώνοντας ένα από πάρα πολύ μακριά!
"Are you kidding me?"
No, he's been doing this. pic.twitter.com/Padio8FOxI
— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 20, 2019