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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑMilwaukee Bucks
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Μπακς - Λέικερς: Το έβαλε από το... σπίτι του ο Γιάννης! (vid)

Μπακς - Λέικερς: Το έβαλε από το... σπίτι του ο Γιάννης! (vid)

Μπακς - Λέικερς: Το έβαλε από το... σπίτι του ο Γιάννης! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ζεστός απέναντι στους Λέικερς και το δείχνει, βάζοντας τρίποντα απ' όπου θέλει!!! 

Απίθανα ζεστός από το τρίποντο είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σημειώνοντας ένα από πάρα πολύ μακριά!

 

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