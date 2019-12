Μπακς - Λέικερς: «Εκτόξευση» στα 5.100 δολάρια το εισιτήριο στα court seats! (pic)

Αντίστροφα μετράμε για το ματς των Μπακς με τους Λέικερς στο Μιλγουόκι (03:00).

Για ένα συνηθισμένο παιχνίδι των ελαφιών η τιμή στα court seats κυμαίνεται από 1.100 μέχρι 1.600 δολάρια. Όμως αυτό δεν ισχεύει για το αποψινό.

Αν κάποιος θέλει να κάτσει στα court seats για να δει την κόντρα του Αντετοκούνμπο με τον ΛεΜπρόν θα πρέπει να πληρώσει 5.100 δολάρια

In Milwaukee for Bucks-Lakers. How big of a game is this? Courtside seats that will go for $1100 to $1600 Sunday in Milwaukee are going for $5100 tonight

— Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) December 19, 2019