ΛεΜπρόν: Νέα εντυπωσιακή διαφήμιση (vid)

Η NIKE εμπιστεύτηκε πριν 17 χρόνια ένα παιδί από το Άκρον του Οχάιο και της βγήκε σε καλό.

Η σπουδαία αθλητική εταιρεία δημιούργησε μία καινούρια διαφήμιση η οποία ανατρέχει στην παιδική ηλικία του ΛεΜπρόν Τζέιμς, στην εξέλιξή του και φυσικά στο φιλανθρωπικό του έργο για τα παιδιά της περιοχής.

Δείτε τη διαφήμιση...

17 years ago @nike took a chance on a kid from Akron. And 17 years later this has given me the ability to provide opportunities for my 1400 kids in Akron so that one day NOTHING is left to chance. They will KNOW that a kid from Akron is something special‼️ #ThekidfromAKRON pic.twitter.com/WFqi6nZLc7

— LeBron James (@KingJames) December 19, 2019