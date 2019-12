Ο Πολ χάρισε στους συμπαίκτες του στους Θάντερ κοστούμια! (pics)

Κάθε παίκτης του ρόστερ των Θάντερ έφτασε στο γήπεδο για το παιχνίδι με τους Γκρίζλις φορώντας κοστούμι, το οποίο είχε διαλέξει ο Κρις Πολ, ο οποίος τους τα έκανε και δώρο.

Μάλλον υπάρχει πρόβλημα με το... επίσημο ένδυμα στην ομάδα και ο CP3 πήρε την πρωτοβουλία να ντύσει και τον εαυτό του και τους συμπαίκτες του, κάνοντας ένα δώρο, που το απόλαυσαν όλοι.

Ο πιο... δύσκολος απ' όλους ήταν ο Άνταμς ο οποίος δεν το... έχει και γκρίνιαξε παραπάνω από όλους του υπόλοιπους, αλλά όπως παραδέχτηκε ο συμπαίκτης του πήρε και το καλύτερο απ' όλους.

Τελικά, όλοι το απόλαυσαν και οι Θάντερ καλοντυμένοι πλέον πήραν την νίκη.

It's fashion week thanks to @CP3 who brought in a custom tailor to get the whole squad fitted. pic.twitter.com/JxLert2uyk

— OKC THUNDER (@okcthunder) December 18, 2019