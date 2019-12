Μπέρτανς - Πασέτσνικς: Οι πρώτοι Λετονοί συμπαίκτες στο ΝΒΑ! (pic & vids)

Οι δύο παίκτες των Ουίζαρντς πάτησαν παρκέ στο ματς με τους Σικάγο Μπουλς κι έγραψαν ιστορία, αφού έγιναν οι δύο πρώτοι Λετονοί συμπαίκτες στην κορυφαία λίγκα.

«Δεν μπορείτε καν να φανταστείτε τι μικρή πιθανότητα είναι αυτή! Είναι υπέροχο συναίσθημα! Δείχνει ότι το μπάσκετ στην Λετονία αναπτύσσεται πολύ γρήγορα», ανέφερε σχετικά ο Ντάβις Μπέρτανς, που βρίσκεται στο ΝΒΑ από το 2016 και φέτος πήγε στην Ουάσινγκτον.

Από την άλλη, ο Άνζεντζς Πασέτσνικς επελέγη το 2017 στο Νο25 του draft από τους Ορλάντο Μάτζικ, αλλά ανταλλάχθηκε στους Σίξερς. Το 2019 η ομάδα της Φιλαντέλφεια απαρνήθηκε τα δικαιώματά του και μετά από δύο ημέρες ο 23χρονος σέντερ πήρε μέρος στο Summer League με τους Ουίζαρντς. Τον Οκτώβριο η ομάδα της Ουάσινγκτον τον πρόσθεσε στο ρόστερ της, τον έδωσε στη θυγατρική, Capital City Go-Go, και στις 17 Δεκεμβρίου τον πήρε στην πρώητη ομάδα.

The first Latvian teammates in NBA history. @AnzejsP x @DBertans_42 pic.twitter.com/ATyVCMECyW

— Washington Wizards (@WashWizards) December 19, 2019