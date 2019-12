Μεγάλη εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα των Ουίζαρντς με τους Μπουλς για τον Ντάβις Μπέρτανς. Ο Λετονός φόργουορντ των... μάγων πέτυχε 6/9 τρίποντα, από τα οποία μάλιστα τα 5 ήταν στην δεύτερη περίοδο, εκεί όπου πραγματικά ήταν ασταμάτητος.

Davis Bertans buries 6 threes en route to scoring 21 1st half PTS for the @WashWizards! #RepTheDistrict pic.twitter.com/FGSxda8GAY

— NBA (@NBA) December 19, 2019