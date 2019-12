Λέικερς: Αγνοούν τη νίκη στην Ιντιάνα από το 2013! (pic)

Δεν είναι... φιλόξενη έδρα η Ιντιάνα για τους Λέικερς.

Οι λιμνάνθρωποι δεν τα κατάφεραν απέναντι στους Πέισερς και το σερί εκτός έδρας σταμάτησε στις 14 νίκες

Οι Πέισερς μετρούν πλέον 7 σερί νίκες στην Ιντιάνα απέναντι στους Λέικερς. Η τελευταία εκτός έδρας νίκη των λιμνάνθρωπων μέσα στην Ιντιάνα έγινε στις 13 Μάρτη του 2013.

The Lakers consecutive road win streak comes to an end at 14 games with their loss in Indiana tonight.

The @Pacers have now won 7 straight home games vs the Lakers. Indiana’s last home loss against the Lakers came on March 13, 2013. pic.twitter.com/ETf9AWvOGG

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 18, 2019