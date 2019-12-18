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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑNew York Knicks
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Το ρεκόρ καριέρας του φοβερού Μπάρετ! (vid)

Το ρεκόρ καριέρας του φοβερού Μπάρετ! (vid)

Το ρεκόρ καριέρας του φοβερού Μπάρετ! (vid)

Ο Αρ Τζέι Μπάρετ πραγματοποίησε το καλύτερο παιχνίδι του στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Νικς σημειώνοντας και προσωπικό ρεκόρ καριέρας! 

Ο Καναδός rookie της Νέας Υόρκης ήταν εκείνος που οδήγησε την ομάδα του ση νίκη κόντρα στους Χοκς έχοντας 27 πόντους με 8/10 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/8 βολές, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Δείτε τα κατορθώματά του! 

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