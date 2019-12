Ο σέντερ των Νάγκετς απέδειξε για ακόμα μια φορά τι απίθανη ψυχάρα είναι, αφού φρόντισε να βρει χρόνο να παίξει με παιδάκι με σύνδρομο down που ήταν στην προπόνηση της ομάδας του Ντένβερ.

Ο Γιόκιτς έκανε το καλύτερο του παιχνίδι με το παιδάκι και οι δυο τους απόλαυσαν την εμπειρία.

The most wholesome content for your timeline!#MileHighBasketball pic.twitter.com/RRF9qvrmtF

