Ο Ρόντο κάνει απολαυστικό flopping και όταν τον ακουμπάνε οι διαιτητές! (vid)

Όταν κάνεις κάτι σημασία έχει να το κάνεις καλά και αυτό μάλλον το πιστεύει και ο Ρόντο. Ο γκαρντ των Λέικερς δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει flopping σε οποιαδήποτε τον ακουμπάει και το απέδειξε περίτρανα.

Η διαιτητής ήθελε να σταματήσει την εκτέλεση μιας βολής, στο παιχνίδι κόντρα στους Πέισερς και τον ακούμπησε με τον παίκτη να το ζει με την ψυχή του.

Μύθος!

Rondo is not afraid to flop against ANYONE, even referees pic.twitter.com/1vaEJVg1kh

— Barstool Sports (@barstoolsports) December 18, 2019