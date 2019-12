Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης με αμέτρητες αγορές στη Vistabet.gr

Οι Χοκς αντιμετώπισαν τους Νικς στην Νέα Υόρκη και ο Βινς Κάρτερ επισκέφτηκε το «Madison Square Garden» για τελευταία φορά στην καριέρα του.

Το κοινό της Νέας Υόρκης ξέρει να αναγνωρίζει τις αξίες του αθλήματος και σύσσωμο αποθέωσε τον 42άχρονο παίκτη με ένα standing ovation.

Vince Carter got a standing ovation as he checked out of his last game at MSG pic.twitter.com/U2QI2B0CmH

— ESPN (@espn) December 18, 2019