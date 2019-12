Νικς: Το δεύτερο καλύτερο σκόραρισμα ύστερα από 39 χρόνια! (pic)

Συγκεκριμένα οι 143 πόντοι που σημείωσαν συνιστούν την δεύτερη καλύτερη επίδοση της ομάδας ύστερα από 39 ολόκληρα χρόνια!

Ήταν 11 Νοεμβρίου 1980 όταν είχαν νικήσει με 149-118 του Ντιτρόιτ Πίστονς στο «Madison Square Garden» και έκτοτε ουδέποτε σκόραραν 143 ή περισσότερους πόντους.

Μάλιστα ήταν μόλις η 10η φορά στην ιστορία που οι Νικς κατάφεραν να πετύχουν τουλάχιστον 143 πόντους σε ένα ματς.

The @NYKnicks scored 143 points in their win over the Hawks tonight. That’s the Knicks most points scored in a regulation game since Nov. 11, 1980 against the Pistons (149).



Tonight marks the 10th time in franchise history the Knicks have scored 143+ points in a regulation game. pic.twitter.com/uYJRIje4w3

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 18, 2019