«Τρελός» σουτέρ στο ζέσταμα ο Χάουαρντ (vid)

Οι περισσότεροι τον ξέρουμε ως έναν παίκτη που επιθετικά θα σκοράρει με κάρφωμα ή με σουτ από το ένα με δύο μέτρα, θα πάρει ριμπάουντ, θα κάνει τα κοψίματά του και φυσικά θα ρίξει και πολύ ξύλο. Στο ζέσταμα του αγώνα των Λέικερς με τους Πέισερς, ο «Superman» έδειξε πως το έχει το σουτ, καθώς πέτυχε τρία συνεχόμενα τρίποντα, πριν αστοχήσει στο τέταρτο.

Dwight splashing from beyond the arc @Lakers vs. Pacers // 7:00pm ET on NBA TV! #CenterCourt pic.twitter.com/dyBwwtm6T8

— NBA TV (@NBATV) December 17, 2019