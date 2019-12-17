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Χεζόνια για τον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Οι καλύτεροι»! (pic)

Χεζόνια για τον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Οι καλύτεροι»! (pic)

Χεζόνια για τον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Οι καλύτεροι»! (pic)

O Μάριο Χεζόνια πόσταρε στο προσωπικό προφίλ του στο Instagram ένα video με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού από τον αγώνα βόλεϊ με τον Ολυμπιακό!

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 3-2 σετ απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι κορυφής των δύο ομάδων.

Από την πλευρά του ο Κροάτης NBAer ανέβασε ξανά ένα στιγμιότυπο από τους φίλους του «τριφυλλιού» στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

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