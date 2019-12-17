Χεζόνια για τον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Οι καλύτεροι»! (pic)

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 3-2 σετ απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι κορυφής των δύο ομάδων.
Από την πλευρά του ο Κροάτης NBAer ανέβασε ξανά ένα στιγμιότυπο από τους φίλους του «τριφυλλιού» στο κλειστό του Αγίου Θωμά.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
LIVE
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 8vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 12
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
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ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 119vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 133
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 133vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 109vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 118vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 116vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 109vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 110vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 111
LIVE
ΤΟΦΑΣ 12vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΚΟΥΜΠΑΝ 17
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
UNICAJA -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
NANTERRE 92 -
LIVE
NIZHNY NOVGOROD 46vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ 50
LIVE
ΠΑΟΚ 10vs
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ 13
LIVE
GAZIANTEP 7vs
NYMBURK 12
LIVE
LIETKABELIS 16vs
BAXI MANRESA 10
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -vs
ΟΡΤΕΖ -
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -vs
FILOU OOSTENDE -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
MORNAR BAR -
SIG STRASBOURG -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
LIVE
ΚΟΡΟΥΞΟ 4vs
ΜΙΡAΝΤΕΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
LEALTAD 0vs
ΚAΝΤΙΘ 1
REAL JAEN -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
L'HOSPITALET -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
SD LOGRONES -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ILLUECA -vs
ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ -
MARBELLA -vs
ΓΚΟΥΙΘΕΛΟ -
ΛAΝΓΚΡΕΟ -vs
EBRO -
ΠΟΡΤΟΥΓΚΑΛΕΤΕ -vs
ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ -
ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ -vs
ΛΑΣ ΠAΛΜΑΣ -
SOCUELLAMOS -vs
ΡΕAΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ -
ΚΑΣΕΡΕΝΟ -vs
ALCORCON -
PENA SPORT -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
SOCIEDAD TARAZONA -vs
ΒΑΓΙΕΚAΝΟ -
CD UNIONISTAS -vs
ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕAΡΕΣ -
ΖΑΜΟΡΑ -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ -
MONTANESA ESCOBEDO -vs
ΜAΛΑΓΑ -
GIMNASTICA SEGOVIANA -vs
ΕΛΤΣΕ -
ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ -vs
ΟΥΕΛΒΑ -
ΡΕAΛ ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ -
FC ANDORRA -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
CARTAGENA -vs
LEIOA -
CF INTERCITY -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΣΕΟΥΤΑ -vs
ΝΟΥΜAΝΘΙΑ Β -
ΜΕΝΣΑΓΕΡΟ -vs
TENERIFE -
ΠΛΙΜΟΥΘ -vs
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ -
LIVE
SHAKHTAR SOLIGORSK 0vs
UNITED VOLLEYS 2
LIVE
CMS ARCADA GALATI 2vs
ΣAΒΟ 0
LIVE
VALEPA SASTAMALA 0vs
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ 1
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OK BUDVA 0vs
OK KAKANJ 0
OK MLADOST BRCKO -vs
LUC VOLLEYBALL -
LIVE
OK VOJVODINA 0vs
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
FAKEL NOVYI URENGOY 3vs
ACH ΛΟΥΜΠΛΙAΝΑ 1
VERVA WARSZAWA -vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -
LIVE
HAPOEL KFAR SABA 0vs
SAAREMA VK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ 3vs
FERIZAJ 0
BDO HAASRODE LEUVEN -vs
TOKAT BLD. PLEVNE -
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -vs
CALCIT VOLLEY -
O Μάριο Χεζόνια πόσταρε στο προσωπικό προφίλ του στο Instagram ένα video με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού από τον αγώνα βόλεϊ με τον Ολυμπιακό!
Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 3-2 σετ απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι κορυφής των δύο ομάδων.
Από την πλευρά του ο Κροάτης NBAer ανέβασε ξανά ένα στιγμιότυπο από τους φίλους του «τριφυλλιού» στο κλειστό του Αγίου Θωμά.