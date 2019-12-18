Το ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

Το αποψινό πρόγραμμα
02:00 Χόρνετς - Κινγκς
02:00 Πέισερς - Λέικερς
02:30 Νικς - Χοκς
03:00 Πέλικανς - Νετς
04:00 Τζαζ - Μάτζικ
05:30 Κλίπερς - Σανς
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 81vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 71vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 68vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 76vs
ΜΙΛAΝΟ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 105vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 80vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 0vs
ΜAΙΝΤΖ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3vs
ΛΕΙΨΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2
ΞAΝΘΗ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΟΦΗ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΑΕΚ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
1. FC KOLN -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
PADERBORN 07 -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
GALATASARAY -vs
ARKA GDYNIA -
ΜΑΚAΜΠΙ ΡΙΣΟΝ -vs
ΟΥΛΜ -
CEDEVITA OLIMPIJA -vs
JOVENTUT BADALONA -
UMANA REYER VENEZIA -vs
RYTAS -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
LIMOGES -
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
BUDUCNOST -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -
VEF RIGA -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΒΟΝΝΗ -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
SASSARI -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΑΕΚ -vs
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -
ZARAGOZA -vs
BESIKTAS -
DIJON -vs
NEPTUNAS -
ΝΤΕ ΛΟΣ ΡΕΓΙΕΣ -vs
ΚΟΡΔΟΒΑ -
BERGANTINOS FC -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΟΒΙΕΔΟ -
COMILLAS CF -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΤΟΥΝΤΕΛAΝΟ -vs
ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ -
EL ALAMO -vs
MALLORCA -
EL PALMAR GRANA -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΜΕΛΙΓΙΑ -vs
ΜΟΥΡΘΙΑ -
TOLOSA -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ -vs
ΙΜΠΙΖA ΕΙΒΙΣΑ -
SESTAO RIVER -vs
ΛΟΥΓΚΟ -
ΜΠΑΡΑΚAΛΝΤΟ -vs
ΒΙΛΑΡΟΥΜΠΙΑ -
ZENIT ST. PETERSBURG -vs
NEFTOKHIMIK BURGAS -
LINDAREN AMRISWIL -vs
GFCA AJACCIO -
SK ZADRUGA AICH/DOB -vs
ΟΣΤΡAΒΑ -
CHAUMONT VB 52 HM -vs
LOK. NOVOSIBIRSK -
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -vs
ACTIVE LIVING ORION -
HALKBANK -vs
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ -
ΜΠΕΡΛΙΝ -vs
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ -
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ -vs
ZAKSA KEDZIERZYN-K. -
STROITEL MINSK -vs
VK CEZ KARLOVARSKO -
MUNICIPAL ZALAU -vs
ΓΚΕΝΤΟΦΤΕ -
ΧΕΜΠΑΡ ΠΑΖAΡΝΤΖΙΚ -vs
ALURON VIRTU CMC -
ΜΠΙΣΤΡΙΝΑ ΝΙΤΡΑ -vs
OK BUDUCNOST -
OK MLADOST KASTELA -vs
PARNU VORKPALLIKLUBI -
ΧΟΛΝΤΙΓΚ ΓΚΡΑΤΣ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΑΡΟΥΚΑΣΟΥΡ ΑΛΜΕΡΙΑ -
ΚΛAΝΤΝΟ ΒΟΛΕΙΜΠΑΛ ΣΖ -vs
SCMU CRAIOVA -
VOLLEY SCHONENWERD -vs
ΡΕΝ -
MONTPELLIER -vs
LINDAREN LUZERN -
ERZENI SHIJAK -vs
ALLIANZ MILANO -
Μεγάλο ματς αναμένεται στην Ιντιάνα όπου οι Πέισερς του 18-9 υποδέχονται τους πρωτοπόρους του ΝΒΑ, Λος Άντζελες Λέικερς (24-3). Άλλα πέντε ματς περιλαμβάνει το «μενού» της βραδιάς.
Το αποψινό πρόγραμμα
02:00 Χόρνετς - Κινγκς
02:00 Πέισερς - Λέικερς
02:30 Νικς - Χοκς
03:00 Πέλικανς - Νετς
04:00 Τζαζ - Μάτζικ
05:30 Κλίπερς - Σανς