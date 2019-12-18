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Το ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

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Μεγάλο ματς αναμένεται στην Ιντιάνα όπου οι Πέισερς του 18-9 υποδέχονται τους πρωτοπόρους του ΝΒΑ, Λος Άντζελες Λέικερς (24-3). Άλλα πέντε ματς περιλαμβάνει το «μενού» της βραδιάς. 

Το αποψινό πρόγραμμα

02:00 Χόρνετς - Κινγκς
02:00 Πέισερς - Λέικερς
02:30 Νικς - Χοκς
03:00 Πέλικανς - Νετς
04:00 Τζαζ - Μάτζικ
05:30 Κλίπερς - Σανς

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