Μεγάλη εμφάνιση έκανε ο Καρμέλο Άντονι κόντρα στους Σανς όντας ουσιαστικός και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο άσος των Μπλέιζερς έγινε πρωταγωνιστής και σε μια εντυπωσιακή τάπα, όταν αποφάσισε να κόψει τον Κομίνσκι και το έκανε με όση δύναμη είχε.

Ο παίκτης των Σανς πίστεψε ότι θα καρφώσει, αλλά ο Μέλο είχε άλλα πράγματα στο μυαλό του, τον έκοψε ψηλά και έστειλε την μπάλα στον... ουρανό.

Melo sent this one flying pic.twitter.com/CC9SvETqXE

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 17, 2019