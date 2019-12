Απολαυστικός Γιάννης με τους Μάβερικς.

Ο ηγέτης των Μπακς είχε 48 πόντους, 14 ριμπάουντ και 4 ασίστ, όμως αυτό δεν έφτανε στα ελάφια που έχασαν για πρώτη φορά μετά από 18 σερί νίκες.

Απολαύστε τις καλύτερες στιγμές του Greek Freak απέναντι στην ομάδα από το Ντάλας.

The best of The Greek Freak:

48 PTS | 14 REB | 4 AST | 58% FG | 34 MIN. pic.twitter.com/wN8K3Nfh5O

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 17, 2019