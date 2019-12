Μπακς: Έχουν 10-0 ρεκόρ όταν λείπει βασικός! (pic)

Μέσα στη σεζόν έχουν κληθεί να παίξουν χωρίς κάποιο βασικό τους οι Μπακς, αλλά έχουν ανταποκριθεί έξοχα.

Τα ελάφια έχουν ρεκόρ 10-0 σε παιχνίδια που δεν αγωνίζεται κάποιος βασικός τους.

Ο Έρικ Μπλέντσο θα λείψει 2 εβδομάδες και το βάθος της ομάδας θα συνεχίζει να δοκιμάζεται.

Ο παίκτης που παίρνει θέση στην 5άδα, όταν λείπει κάποιος από τους 5 βασικούς (Μπλέντσο, Mάθιους, Μίντλετον, Αντετοκούνμπο, Λόπεζ) είναι ο Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο.

Μένει να δούμε αν θα συνεχίσουν με νίκες στο αποψινό ματς με τους Μάβερικς.

The Bucks are 10-0 this season when they are missing a starter.#FearTheDeer

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 16, 2019