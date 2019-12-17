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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.

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Oι Μάβερικς επικράτησαν των Μπακς και Ρόκετς νίκησα τους Σπερς. Δείτε τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.  

Αναλυτικά

Πίστονς - Ουίζαρντς 119-133
Ράπτορς - Καβαλίερς 133-113
Ρόκετς - Σπερς 109-107
Γκρίζλις - Χιτ 118-111
Μπακς - Μάβερικς 116-120
Θάντερ - Μπουλς 109-106
Σανς - Μπλέιζερς 110-111

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