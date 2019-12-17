Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.

Αναλυτικά
Πίστονς - Ουίζαρντς 119-133
Ράπτορς - Καβαλίερς 133-113
Ρόκετς - Σπερς 109-107
Γκρίζλις - Χιτ 118-111
Μπακς - Μάβερικς 116-120
Θάντερ - Μπουλς 109-106
Σανς - Μπλέιζερς 110-111
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 2vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΛΙΑΡΙ 1vs
ΛAΤΣΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0vs
ΠΑΟΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΛΒΣ 1vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 119vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 133
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 133vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 109vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 109vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 118vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 116vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 110vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 111
ΤΟΦΑΣ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΚΟΥΜΠΑΝ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
UNICAJA -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
NANTERRE 92 -
NIZHNY NOVGOROD -vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -
LIETKABELIS -vs
BAXI MANRESA -
ΠΑΟΚ -vs
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -
GAZIANTEP -vs
NYMBURK -
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -vs
ΟΡΤΕΖ -
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -vs
FILOU OOSTENDE -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
MORNAR BAR -
SIG STRASBOURG -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
LEALTAD -vs
ΚAΝΤΙΘ -
ΚΟΡΟΥΞΟ -vs
ΜΙΡAΝΤΕΣ -
REAL JAEN -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
L'HOSPITALET -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
SD LOGRONES -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ILLUECA -vs
ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ -
MARBELLA -vs
ΓΚΟΥΙΘΕΛΟ -
ΛAΝΓΚΡΕΟ -vs
EBRO -
PENA SPORT -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
ΠΟΡΤΟΥΓΚΑΛΕΤΕ -vs
ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ -
ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ -vs
ΛΑΣ ΠAΛΜΑΣ -
SOCUELLAMOS -vs
ΡΕAΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ -
ΚΑΣΕΡΕΝΟ -vs
ALCORCON -
SOCIEDAD TARAZONA -vs
ΒΑΓΙΕΚAΝΟ -
GIMNASTICA SEGOVIANA -vs
ΕΛΤΣΕ -
CD UNIONISTAS -vs
ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕAΡΕΣ -
ΖΑΜΟΡΑ -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ -
MONTANESA ESCOBEDO -vs
ΜAΛΑΓΑ -
ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ -vs
ΟΥΕΛΒΑ -
ΣΕΟΥΤΑ -vs
ΝΟΥΜAΝΘΙΑ Β -
ΡΕAΛ ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ -
FC ANDORRA -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
CARTAGENA -vs
LEIOA -
CF INTERCITY -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΜΕΝΣΑΓΕΡΟ -vs
TENERIFE -
ΠΛΙΜΟΥΘ -vs
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ -
SHAKHTAR SOLIGORSK -vs
UNITED VOLLEYS -
CMS ARCADA GALATI -vs
ΣAΒΟ -
VALEPA SASTAMALA -vs
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -
OK BUDVA -vs
OK KAKANJ -
OK MLADOST BRCKO -vs
LUC VOLLEYBALL -
FAKEL NOVYI URENGOY -vs
ACH ΛΟΥΜΠΛΙAΝΑ -
OK VOJVODINA -vs
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -
VERVA WARSZAWA -vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ -vs
FERIZAJ -
HAPOEL KFAR SABA -vs
SAAREMA VK -
BDO HAASRODE LEUVEN -vs
TOKAT BLD. PLEVNE -
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -vs
CALCIT VOLLEY -
Oι Μάβερικς επικράτησαν των Μπακς και Ρόκετς νίκησα τους Σπερς. Δείτε τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.
Αναλυτικά
Πίστονς - Ουίζαρντς 119-133
Ράπτορς - Καβαλίερς 133-113
Ρόκετς - Σπερς 109-107
Γκρίζλις - Χιτ 118-111
Μπακς - Μάβερικς 116-120
Θάντερ - Μπουλς 109-106
Σανς - Μπλέιζερς 110-111