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Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

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Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με επτά αναμετρήσεις και το gazzetta.gr παρουσιάζει τη διακύμανση των αγώνων.  

Αναλυτικά

02:00 Πίστονς - Ουίζαρντς
02:30 Ράπτορς - Καβαλίερς
03:00 Ρόκετς - Σπερς
03:00 Γκρίζλις - Χιτ
03:00 Μπακς - Μάβερικς
03:00 Θάντερ - Μπουλς
04:00 Σανς - Μπλέιζερς

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