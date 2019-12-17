Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

Αναλυτικά
02:00 Πίστονς - Ουίζαρντς
02:30 Ράπτορς - Καβαλίερς
03:00 Ρόκετς - Σπερς
03:00 Γκρίζλις - Χιτ
03:00 Μπακς - Μάβερικς
03:00 Θάντερ - Μπουλς
04:00 Σανς - Μπλέιζερς
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 2vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΛΙΑΡΙ 1vs
ΛAΤΣΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0vs
ΠΑΟΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΛΒΣ 1vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
LIVE
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 17vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 20
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -
ΤΟΦΑΣ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΚΟΥΜΠΑΝ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
UNICAJA -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
NANTERRE 92 -
NIZHNY NOVGOROD -vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -
LIETKABELIS -vs
BAXI MANRESA -
ΠΑΟΚ -vs
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -
GAZIANTEP -vs
NYMBURK -
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -vs
ΟΡΤΕΖ -
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -vs
FILOU OOSTENDE -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
MORNAR BAR -
SIG STRASBOURG -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
LEALTAD -vs
ΚAΝΤΙΘ -
ΚΟΡΟΥΞΟ -vs
ΜΙΡAΝΤΕΣ -
REAL JAEN -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
L'HOSPITALET -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
SD LOGRONES -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ILLUECA -vs
ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ -
MARBELLA -vs
ΓΚΟΥΙΘΕΛΟ -
ΛAΝΓΚΡΕΟ -vs
EBRO -
PENA SPORT -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
ΠΟΡΤΟΥΓΚΑΛΕΤΕ -vs
ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ -
ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ -vs
ΛΑΣ ΠAΛΜΑΣ -
SOCUELLAMOS -vs
ΡΕAΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ -
ΚΑΣΕΡΕΝΟ -vs
ALCORCON -
SOCIEDAD TARAZONA -vs
ΒΑΓΙΕΚAΝΟ -
GIMNASTICA SEGOVIANA -vs
ΕΛΤΣΕ -
CD UNIONISTAS -vs
ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕAΡΕΣ -
ΖΑΜΟΡΑ -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ -
MONTANESA ESCOBEDO -vs
ΜAΛΑΓΑ -
ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ -vs
ΟΥΕΛΒΑ -
ΣΕΟΥΤΑ -vs
ΝΟΥΜAΝΘΙΑ Β -
ΡΕAΛ ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ -
FC ANDORRA -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
CARTAGENA -vs
LEIOA -
CF INTERCITY -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΜΕΝΣΑΓΕΡΟ -vs
TENERIFE -
ΠΛΙΜΟΥΘ -vs
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ -
SHAKHTAR SOLIGORSK -vs
UNITED VOLLEYS -
CMS ARCADA GALATI -vs
ΣAΒΟ -
VALEPA SASTAMALA -vs
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -
OK BUDVA -vs
OK KAKANJ -
OK MLADOST BRCKO -vs
LUC VOLLEYBALL -
FAKEL NOVYI URENGOY -vs
ACH ΛΟΥΜΠΛΙAΝΑ -
OK VOJVODINA -vs
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -
VERVA WARSZAWA -vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ -vs
FERIZAJ -
HAPOEL KFAR SABA -vs
SAAREMA VK -
BDO HAASRODE LEUVEN -vs
TOKAT BLD. PLEVNE -
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -vs
CALCIT VOLLEY -
Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με επτά αναμετρήσεις και το gazzetta.gr παρουσιάζει τη διακύμανση των αγώνων.
Αναλυτικά
02:00 Πίστονς - Ουίζαρντς
02:30 Ράπτορς - Καβαλίερς
03:00 Ρόκετς - Σπερς
03:00 Γκρίζλις - Χιτ
03:00 Μπακς - Μάβερικς
03:00 Θάντερ - Μπουλς
04:00 Σανς - Μπλέιζερς