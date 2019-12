Μπακς - Μάβερικς 116-120: Απίθανος Γιάννης με 48, «στοπ» στο σερί του Μιλγουόκι! (vids)

Εντυπωσιακοί Μάβερικς μέσα στο Μιλγουόκι. Το Ντάλας επικράτησε με 120-116 και έβαλε τέλος στο σερί 18 νικών που έτρεχαν τα ελάφια (δεν έπαιξε ο Μπλέντσο). Στο αποτέλεσμα των φιλοξενούμενων δίνει μεγαλύτερη αξία η απουσία του Ντόντσιτς από το παιχνίδι.

Με αυτήν την ήττα έπεσαν στο 24-4, ενώ η ομάδα του Καρλάιλ ανέβηκε στο 18-8.

Φοβερά πράγματα έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε άλλο ένα ματς, αλλά αυτό δεν έφτασε. O Greek Freak είχε 48 πόντους, 14 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ.

Ο Κόρβερ πρόσθεσε 16 με 5/6 τρίποντα. Στον αντίποδα για το Ντάλας, ο Πορζίνγκις ήταν απολαυστικός με 26 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ μεγάλο ματς έκανε ο Κάρι με 26 και 4/7 τρίποντα.

Τα ελάφια έχαναν με 26-42 στο πρώτο ημίχρονο, ενώ βρέθηκαν να χάνουν με 76-86 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Στο 4ο δωδεκάλεπτο πάλεψαν για την ανατροπή, αλλά οι Μάβερικς έβρισκαν απαντήσεις σε ότι προσπαθούσε να κάνει το Μιλγουόκι,, φτάνοντας σε μια δίκαιη νίκη. Ο Χιλ έκανε το 110-114 στα 14 δευτερόλεπτα, ενώ ο Μπράνσον έγραψε το 110-116, με τον Αντετοκούνμπο να καρφώνει για το 112-116. Ο Γιάννης με απίθανο γκολ-φάουλ έκανε το 119-116 στα 5 δευτερόλεπτα. Αστόχησε στη βολή, όμως ο Μπράουν που πήρε το επιθετικο, δέχθηκε τάπα από τον Πορζίνγκις και το Ντάλας καθάρισε το ματς.

The best of The Greek Freak:

48 PTS | 14 REB | 4 AST | 58% FG | 34 MIN. pic.twitter.com/wN8K3Nfh5O

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 17, 2019