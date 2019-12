Οι Λέικερς ισοφάρισαν το 3ο καλύτερο ρεκόρ του ΝΒΑ στα εκτός έδρας ματς! (pic)

Συγκεκριμένα αυτή ήταν η 14η σερί εκτός έδρας νίκη, η οποία συνιστά και την 3η καλύτερη επίδοση στην ιστορία του ΝΒΑ!

Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι 16 σερί νίκες των Λέικερς την σεζόν 1971-72 και στην δεύτερη θέση οι 15 σερί νίκες της Γιούτα Τζαζ (1994-95).

With their win tonight in Atlanta, the Lakers have tied the 3rd-longest road winning streak in NBA history (14 straight).

Only the 1971-72 Lakers (16) and 1994-95 Jazz (15) had longer road winning streaks in NBA history. pic.twitter.com/ScVMLXICXI

