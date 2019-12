Μπακς: «Εξετάζουν» τους Κόβινγκτον και Ρέντικ! (pic)

Σύμφωνα με τον Ζακ Λόου του ESPN, σε περίπτωση που οι δύο παίκτες είναι διαθέσιμοι για trade είναι πολύ πιθανόν οι Μπακς να κάνουν κίνηση και να τους αποκτήσουν.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι το χειροπιαστό και απλά κυκλοφορεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ως υποθετικό σενάριο. Ο Κόβινγκτον έχει κατά μέσο όρο 12,5 πόντους και 5,3 ριμπάουντ στη Μινεσότα, ενώ ο Ρέντικ μετράει 15,8 πόντους με 45% στα τρίποντα με τη φανέλα των Πέλικανς.

Lowe says he thinks Milwaukee will look at players like Robert Covington and J.J. Redick if they become available. Thinks they'll be willing to go over the luxury tax for the right move.

