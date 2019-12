Αντετοκούνμπο: Ο Γιάννης «φλερτάρει» με την καλύτερη αξιολόγηση στην ιστορία του ΝΒΑ! (pic)

Αυτά που γίνονται φέτος στο ΝΒΑ είναι απίστευτα.

Γιάννης Αντετοκούνμπο, Τζέιμς Χάρντεν και Λούκα Ντόντσιτς έχουν αποφασίσει να γράψουν ιστορία και να τρελάνουν την στατιστική. Οι Μπακς, οι Ρόκετς και οι Μάβερικς οδηγούνται από τους τρεις ηγέτες και έχουν καταφέρει σε κάθε ματς των ομάδων του να έχουν όλη την προσοχή πάνω τους.

Η χρονιά φαντάζει ιστορική και μπορεί να βρισκόμαστε μόλις στο πρώτο μισό της, οι τρεις παίκτες πάντως φαντάζουν αποφασισμένοι να γράψουν ιστορία Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι εκείνος που οδηγεί την αξιολόγηση στην λίγκα με PER που φτάνει στο 34.16 και τον ακολουθούν, οι Χάρντεν με 32.10 και ο πιτσιρικάς του Ντάλας με τον ίδιο αριθμό.

Οι τρεις τους κοντράρονται μόνο με τον Τσάμπερλεϊν και το μακρινό 1961-62 και 1962-63, όπου είχε 31.7 και 31.8 αντίστοιχα. Ο σταρ του Μιλγουόκι έχει βαλθεί για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν να τρελάνει άπαντες και να φτάσει μέχρι το MVP, ενώ ο «Μούσιας» κάνει τα... δικά του με τρελές επιθετικές επιδόσεις, βλέποντας πάντως την ομάδα του φέτος να έχει καλύτερη πορεία.

Από κοντά και ο Λούκα που, με την σειρά, του γράφει ιστορία. Μόλις στα 20 του χρόνια και στην δεύτερη σεζόν του στο ΝΒΑ κάνει «μυθικές» εμφανίσεις, τρελαίνει την στατιστική, ενώ είναι εκείνος που οδηγεί το Ντάλας σε μια νέα εποχή.

Που θα καταλήξουν οι τρεις τους κανείς δεν το ξέρει, αλλά αν είναι υγιείς τίποτα δεν φαίνεται να τους σταματά, μέχρι το τέλος και τα νέα ρεκόρ που γίνονται σε κάθε αγωνιστική.

Best PER in NBA history

Wilt Chamberlain, 1961-62: 31.7

Wilt Chamberlain, 1962-63: 31.8

JAMES HARDEN, 2019-20: 32.1

LUKA DONCIC, 2019-20: 32.1

GIANNIS ANTETOKOUNMPO, 2019-20: 34.2

Yes, the three best marks ever this year. Season far from over, but it's crazy regardless. pic.twitter.com/aKIxfdTDaJ

— HoopsHype (@hoopshype) December 16, 2019