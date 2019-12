ΛεΜπρον: «Δεν ξέρω πόσα ματς μου έχουν μείνει, αν είμαι υγιής θα παίζω» (pic & vid)

Δεν θέλει να κάτσει εκτός και να ξεκουραστεί ο ΛεΜπρον Τζέιμς και οι λόγοι είναι αυτοί που τον κάνουν να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους. Στα 35 του χρόνια παίζει ασταμάτητα και είναι εκείνος που οδηγεί τους Λέικερς στην νέα εποχή τους, δείχνοντας να είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Αφού ξεπέρασε την περσινή σεζόν, που τίποτα δεν πήγε καλά, φέτος είναι άλλος άνθρωπος και δείχνει να έχει βρει για τα καλά τον καλό του εαυτό, όντας υποψήφιος και για MVP. Μετά την νίκη επί των Χοκς σχολίασε γιατί δεν θέλει να κάθεται εκτός, αν δεν υπάρχει λόγος.

Αναλυτικά:

«Δεν ξέρω πόσα παιχνίδια μου έχουν μείνει στην καριέρα μου. Δεν ξέρω πόσα παιδιά που βρίσκονται στις κερκίδες, έχουν έρθει να με δουν να παίζω και αν κάτσω έξω τότε τι θα γίνει;... Αν είμαι υγιής, θα παίζω».

LeBron doesn’t believe in load management

“I don’t know how many games i got left in my career. I don’t know how many kids that may show up to a game that are there to come see me play” pic.twitter.com/ASDwC9vuFB

— NBA Central (@TheNBACentral) December 16, 2019