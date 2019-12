O Πέιτον πήρε τεχνική ποινή και οι διαιτητές τον έστειλαν να ευχαριστήσει τον Πολ! (vid)

«Μυθικό» περιστατικό στο παιχνίδι των Νάγκετς με τους Νικς, όπου ο Έλφριντ Πέιτον την... πλήρωσε για τον Κρις Πολ. Πριν από μερικές ημέρες στο παιχνίδι των Θάντερ με τους Τίμπεργουλβς φώναζε στους διαιτητές για τον αντίπαλο που δεν είχε τη φανέλα μέσα από το σορτσάκι, με αποτέλεσμα να καθυστερεί το ματς και ο CP3 ήθελε να τον χρεώσουν με τεχνική ποινή. Αυτό δεν έγινε και οι Θάντερ έχασαν ένα... δικό τους ματς με αποτέλεσμα ο Πολ και όταν έγινε το αντίθετο σε ένα επόμενο ματς να θεωρεί ότι τον... εκδικούνται.

Φαίνεται ότι όλο αυτό το περιστατικό έχει κάνει τους διαιτητές πιο προσεχτικούς και την... πλήρωσε ο Πέιτον. Ο παίκτης των Νικς μπήκε στον αγώνα με την φανέλα του έξω από το σορτς και δέχτηκε τεχνική ποινή για καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να στείλει τον αντίπαλο του στην βολή.

Η απάντηση πάντως τους διαιτητή του παιχνιδιού είναι μοναδική, αφού ακούγεται να λέει ότι ο παίκτης πρέπει να πάει και να ευχαριστήσει τον Κρις Πολ γι' αυτό.

Δείτε το απολαυστικό περιστατικό:

"You can thank Chris Paul"

The ref told Elfrid Payton to thank CP3 for getting a delay of game for having an untucked jersey

pic.twitter.com/DtgVQoA3yh

— Sports ON Tap Hoops (@SONTHoops) December 16, 2019