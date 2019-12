Ο γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ με μια εντυπωσιακή ραχιαία ντρίπλα «άδειασε» τον Τζρου Χόλιντεϊ και αφού βρήκε ανοικτό διάδρομο κάρφωσε στο καλάθι των Νιου Όρλεανς Πέλικανς.

Δείτε την εντυπωσιακή φάση του Φουλτζ.

Markelle Fultz got fancy with it #MagicAboveAll pic.twitter.com/mnrcWo0k8E

— NBA TV (@NBATV) December 15, 2019