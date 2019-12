Με Αντετοκούνμπο το Top 10 Χριστουγέννων όλων των εποχών (vid)

Το ΝΒΑ ανήμερα τα Χριστούγεννα βάζει στο πρόγραμμα τα πιο σημαντικά ματς της σεζόν.

Χριστούγεννα λοιπόν σημαίνουν θέαμα, καρφώματα, τρίποντα, τάπες και ασίστ.

Δείτε το Top 10 από τα παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί τα Χριστούγεννα.

Στο Νο2 βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Νικς το 2015.

Η κορυφή ανήκει στον Τζουν Ουόλ πάλι απέναντι στους Νικς τα Χριστούγεννα το 2014.

Ankle breakers, posters, clutch shots

Ten of the best Christmas Day plays we’ve ever seen for Day 10 of #BRNBAXMas pic.twitter.com/3UnbEwa59F

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 15, 2019