Μαλόουν: «Δεν έχω βάλει ποτέ στην ίδια πρόταση τις λέξεις... Νίκολα και γρήγορος» (vid)

Οι Νάγκετς επικράτησαν των Θάντερ με τον Σέρβο σέντερ να ολοκληρώνει το παιχνίδι με triple double (28π., 14ρ., 12ασ.).

Μετά το ματς ο προπονητής των Νάγκετς ανέφερε πως, «ο Νίκολα εδώ και καιρό δουλεύει πολλές ώρες μόνος του. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση και φαίνεται... γρήγορος.

Τώρα που το σκέφτομαι εδώ και 5 χρόνια δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στην ίδια πρόταση τις λέξεις... Νίκολα και γρήγορος».

More Malone on Jokić: “I think he’s getting in great shape and he looked fast out there. Don’t cut me off @Adam_Mares, I’m talking about how fast Nikola looked. Five years now I’ve never said Nikola and fast in the same sentence.” pic.twitter.com/Ozh6qSpQEJ

— Harrison Wind (@HarrisonWind) December 15, 2019