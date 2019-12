Με το πάρτι προσφορών* της Novibet θα τα δεις όλα! (21+) | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Είναι κάποιες φορές που η ζωή γράφει περίεργα σενάρια. Έτσι και τώρα, στην περίπτωση του ΛεΜπρόν Τζέιμς και του γιου του.

Ο «Βασιλιάς» είχε μείνει με το παράπονο που δεν μπορούσε να δει έναν αγώνα του Μπρόνι, ο οποίος πανηγύριζε ένα σερί επτά νικών στο High School.

Έτσι, ο «King James», στο ρεπό των Λέικερς κι ενώ αυτοί ετοιμάζονταν για το ταξίδι στην Ατλάντα, πήρε τη γυναίκα του, Σαβάνα, και με πτήση - τσάρτερ «πέταξε» για το Οχάιο, για να μπορέσει να καμαρώσει το γιο του.

Κι όχι μόνο τον καμάρωσε, αλλά τον είδε και να «σκοτώνει» την παλιά του ομάδα!

Ο 15χρονος γκαρντ αντιμετώπιζε την ομάδα που έπαιζε ο πατέρας του στο High School, St. Vincent-St. Mary, και με καθοριστικό του καλάθι, έδωσε τη νίκη (56-59) στο Sierra Canyon, μπροστά στους 13.000 θεατές που πήγαν στο «Nationwide Arena»!

Με ένα λεπτό να απομένει για το τέλος, ο Μπρόνι έκλεψε την μπάλα από τον αντίπαλό του κι έτρεξε στο καλάθι, για να τελειώσει τη φάση και να βάλει την ομάδα του μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά (στο 03:27 του βίντεο).

Μετά το τέλος του ματς, ο Μπρόνι, που σκόραρε 15 πόντους, πήρε ένα από τα βραβεία «MVP» και πόζαρε όλο καμάρι δίπλα στον ΛεΜπρόν, ο οποίος δεν σταμάτησε λεπτό να τον ενθαρρύνει και πανηγύρισε έξαλλα το κρίσιμο καλάθι του.

Ο ηγέτης των Λέικερς αγωνίστηκε στο St. Vincent-St. Mary και το οδήγησε στην κατάκτηση πρωταθλήματος το 2003 και στη συνέχεια επελέγη στο Νο1 του draft από τους Καβαλίερς.

Bronny is heating up, and LeBron is out of his seat pic.twitter.com/WQXtYX70wH

— ESPN (@espn) December 15, 2019