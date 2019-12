Με το πάρτι προσφορών* της Novibet θα τα δεις όλα! (21+) | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ανεβαίνει θέσεις σιγά σιγά στη λίστα των κορυφαίων πασέρ του ΝΒΑ ο Ισπανός γκαρντ.

Ο 29χρονος παίκτης μοίρασε 13 ασίστ στην αναμέτρηση με την ομάδα του Σαν Αντόνιο, που έγινε στο Μεξικό, και δίνοντας την 9η του, έφτασε τις 4.000!

Welcome to the 4K club, @rickyrubio9 ! #RisePHX pic.twitter.com/bnezkQXnnZ

«Ο Ρίκι είναι αυτός που εμπιστευόμαστε σε πολλές καταστάσεις. Είναι ο ηγέτης μας, μαζί με τον Ντέβιν Μπούκερ. Είναι ένας απίστευτος παίκτης και χαίρομαι που τον έχω στην ομάδα μου. Ποτέ δεν τα παρατάει ποτέ», είπε σχετικά ο προπονητής του, Μόντι Ουίλιαμς.

"Ricky is the guy we rely on...he's our leader along with Devin."

- Coach Monty pic.twitter.com/gogpqiQWAa

— Phoenix Suns (@Suns) December 15, 2019