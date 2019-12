Ντόντσιτς: Αμφίβολος για την πρώτη «μάχη» με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο! (pic & vids)

Με το πάρτι προσφορών* της Novibet θα τα δεις όλα! (21+) | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Μπορεί όλοι να περίμεναν πως και πως την πρώτη φετινή «μονομαχία» Γιάννη Αντετοκούνμπο - Λούκα Ντόντσιτς, μετά από όσα κάνουν την τρέχουσα σεζόν, αλλά όπως όλα δείχνουν, αυτό πιθανώς δεν θα συμβεί τώρα.

Τα ξημερώματα της Τρίτης (17/12, 03:00), οι Μπακς φιλοξενούν τους Μάβερικς, οι οποίοι ενδέχεται να πάνε στο «Fiserv Forum» χωρίς το «αστέρι» τους.

Ο Σλοβένος γκαρντ τραυματίστηκε στο ματς με τους Μαϊάμι Χιτ, όταν πήγαινε προς το καλάθι, έχοντας πατήσει παρκέ μόλις δυο λεπτά.

Ο 20χρονος παίκτης γύρισε άσχημα τον αστράγαλό του κι αποχώρησε για τα αποδυτήρια κουτσαίνοντας, και παρά το γεγονός ότι η ακτινογραφία που έβγαλε ήταν «καθαρή», δείχνοντας ένα απλό διάστρεμμα, η συμμετοχή του κόντρα στα «ελάφια» μόνο σίγουρη δεν είναι.

#Mavericks guard Luka Dončić (right ankle sprain) will not return to tonight’s game. His X-Rays came back negative. — Mavs PR (@MavsPR) December 15, 2019

Luka Doncic injures his ankle and hobbles into the locker room. Hope he’s okay pic.twitter.com/8srtGPOnnf — NBA RETWEET (@RTNBA) December 15, 2019