Μπακς: Εκτός για δύο εβδομάδες ο Μπλέντσο

Οι Μπακς νίκησαν τις προάλλες, ωστόσο «έχασαν» τον Έρικ Μπλέντσο. Παρά την απουσία του, βέβαια, η ομάδα του Μιλγουόκι πανηγύρισε ένα καλό αποτέλεσμα και κόντρα στους Καβαλίερς.

Ο 30χρονος παίκτης χτύπησε στο δεξί πόδι και μετά την μαγνητική που έκανε, φάνηκε ότι υπέστη κάταγμα.

Ο Μπλέντσο θα πρέπει να λείψει για δύο εβδομάδες και όπως τόνισε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, η ομάδα του «θα πρέπει να νικάει, παρά τις απώλειες».

Eric Bledsoe sustained a right leg injury on Friday night. After a MRI and exam, it showed a right fibula avulsion fracture.

He is expected to be sidelined for approximately two weeks and his status will be updated as appropriate. pic.twitter.com/UrLMKlgBEd

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 15, 2019