Ο Στούνταμαϊρ σχεδιάζει να επιστρέψει στο ΝΒΑ στα 37 του! (pic)

Ο Αμάρε Στούνταμαϊρ θέλει να επιστρέψει στο ΝΒΑ ώστε να φύγει από την Κίνα! Στα 37 του χρόνια, βλέπει τον εαυτό του στο κορυφαίο επίπεδο και μάλλον θα κοιτάξει να βρει ομάδα ώστε να τον δούμε και πάλι στα... μαγικά παρκέ.

Θυμίζουμε πως στο παρελθόν έχει παίξει για τους Σανς, Νικς, Μάβερικς και Χιτ.

Το 2016 πήγε στο Ισραήλ για την Χάποελ και τώρα ανήκει στον Φουτζιάν.

Amar'e Stoudemire is planning to make an NBA comeback after returning to the US following a stint in the Chinese Basketball Association, per @TheSteinLine pic.twitter.com/8E3DsGD2xl

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) December 14, 2019