Αντετοκούνμπο: Παρέα με Μόουζες Μαλόουν σε μια ξεχωριστή λίστα! (pic)

Στα... μάτια κοιτά τον Μόουζες Μαλόουν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο ηγέτης των Μπακς μετά την εμφάνιση κόντρα στους Γκρίζλις συμπλήρωσε 14 ματς με 30+ πόντους και 10+ ριμπάουντ, έχοντας μέχρι στιγμής 25 εμφανίσεις.

Στις τελευταίες 45 σεζόν, μόνο ο Μόουζες Μαλόουν το έχει πετύχει αυτό.

Δεν σταματούν τα... παράσημα για τον MVP του ΝΒΑ.

#RT @NBA@nbastats: Giannis Antetokounmpo now has 14 games of at least 30 PTS and 10 REB in 25 games played. In the past 45 seasons, the only other player with that many 30-point, 10-rebound games in his first 25 games of a season was Moses Malone, w… pic.twitter.com/tuEtrHXveq

— AfterTheJump@AfterTheJumpNBA) December 14, 2019