Η καρφωματάρα του Αντετοκούνμπο στο TOP 10! (vid)

ΤΟP 10 χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει!
Ο Greek Freak κάρφωσε στα μούτρα του Καμπόκλο και πήρε θέση στο TOP 10.
Στην κορυφή συναντάμε τον Μάρκανεν που δεν τρόμαξε από τον Μπιγιόμπο και κάρφωσε εντυπωσιακά.
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ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0
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ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 107vs
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ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 116vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 109
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ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 113
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ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 114vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 114vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 117vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 124
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 101vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 103
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ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -
ΜΕΤΣ -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
ΜΠΡΕΣΤ -vs
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ΝΑΝΤ -
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ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 0
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ΓΚΕΖΤΕΠΕ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
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ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
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ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -
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KOLOS SOFIEVKA 2vs
LOZOVATKA 2
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ΓΙΠΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ 1vs
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ 2vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 0
Ο ιπτάμενος Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε πόστερ τον Καμπόκλο και βρέθηκε στο TΟP 10 του ΝΒΑ.
ΤΟP 10 χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει!
Ο Greek Freak κάρφωσε στα μούτρα του Καμπόκλο και πήρε θέση στο TOP 10.
Στην κορυφή συναντάμε τον Μάρκανεν που δεν τρόμαξε από τον Μπιγιόμπο και κάρφωσε εντυπωσιακά.