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Η καρφωματάρα του Αντετοκούνμπο στο TOP 10! (vid)

Η καρφωματάρα του Αντετοκούνμπο στο TOP 10! (vid)

Η καρφωματάρα του Αντετοκούνμπο στο TOP 10! (vid)

Ο ιπτάμενος Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε πόστερ τον Καμπόκλο και βρέθηκε στο TΟP 10 του ΝΒΑ.

ΤΟP 10 χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει!

Ο Greek Freak κάρφωσε στα μούτρα του Καμπόκλο και πήρε θέση στο TOP 10.

Στην κορυφή συναντάμε τον Μάρκανεν που δεν τρόμαξε από τον Μπιγιόμπο και κάρφωσε εντυπωσιακά.

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