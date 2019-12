Τζάκσον: Έκανε... όργια με 26 πόντους και 7 τρίποντα σε ένα 12λεπτο! (vid)

Είναι το παρόν και φυσικά το μέλλον των Γκρίζλις μαζί με τον Μοράντ.

Ο Τζάρεν Τζάκσον τζούνιορ έδειξε σε ένα ακόμα ματς το ταλέντο του, κάνοντας... παπάδες κόντρα στους Μπακς.

Ο ψηλός των αρκούδων είχε 26 πόντους και 7 τρίποντα στην 3η περίοδο, ενώ τελείωσε το ματς με 43 πόντους.

Απολαύστε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα prospects του ΝΒΑ.

"WHAT A 3-POINT EXHIBITION!"

Jaren Jackson Jr. ERUPTS for 26 PTS, 7 3PM in the 3rd quarter for the @memgrizz!pic.twitter.com/ldhjQxTJNv

— NBA (@NBA) December 14, 2019