Mε νίκη συνέχισε στη G-League o Kώστας Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σέντερ είχε 12 πόντους και 8 ριμπάουντ στη νίκη των South Bay Lakers (126-109) κόντρα στους Northern Arizona Suns.

Από την πλευρά του ο Ναζ Μήτρου - Λονγκ είχε 9 πόντους, 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ στο ματς των Mad Ants με τους Bayhawks (109-93).

Setting the tone in the first :10s.@Kostas_ante13 | #SBLakers pic.twitter.com/eZ8yACDxQ7

— South Bay Lakers (@SouthBayLakers) December 14, 2019