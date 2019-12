Σίγουρα την επόμενη φορά που ο Τάουνς θα πάει για eurostep θα είναι πιο προσεκτικός.

Ο ηγέτης των λύκων όχι μόνο δεν ολοκήρωσε την προσπάθεια του, αλλά έκανε airball και χρεώθηκε βήματα, αφού ξαναέπιασε τη μπάλα.

Δείτε τι έκανε ο σέντερ της Μινεσότα.

KAT came up a little short on the Eurostep pic.twitter.com/3llPy4ABQc

— ESPN (@espn) December 14, 2019